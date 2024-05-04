Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi

Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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