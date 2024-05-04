Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 14:14, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 14:15
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, şunları kaydetti;
Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.
Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız.