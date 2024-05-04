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Bakan Yerlikaya: Teslim edilen her anahtar yeni umutları başlatıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "Biten her bina, teslim edilen her anahtar yeni umutları, yeni yaşam hikayelerini başlatıyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 14:41, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 14:45
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Bakan Yerlikaya: Teslim edilen her anahtar yeni umutları başlatıyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 6 Şubat depremlerinin bir çok acı dolu anıyı ve yaşama tutunma hikayesini barındırdığını dile getirdi.

Paylaşılan videoda, 6 Şubat depremlerinden bir gün önce oğlunu evlendiren, depremlerin ardından ise evi yıkılan ve eşi ile kızını kaybeden İsmail Karabulut'un hikayesi yer aldı.

Yapımının tamamlanmasının ardından Karabulut'a teslim edilen kalıcı konuta ilişkin görüntülere de yer verildi.

Yaşadıklarını aktaran Karabulut, kendisine bir telefon geldiğini belirterek, "Dediler ki 'Size dayalı döşeli bir ev vereceğiz.' 'Git kardeşim benimle kafa bulma' dedim. Tokat'ta küçük oğlumun yanındaydım. Dedi ki 'Beyefendi olur mu öyle şey? Ben AFAD İl Müdür Yardımcısıyım.' dedi." açıklamasını yaptı.

Kalıcı konutu teslim edilen 71 yaşındaki Hataylı Suphiye Cevheroğlu ise yeni hayatını sürdüreceği evi yapan ve yaptıranlara çok teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya ise paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsmail ağabeyimiz depremden 1 gün önce oğlunu evlendirmiş, ertesi gün depremde eşini ve kızını kaybetmişti. Düğün ve cenaze iç içe geçmişti. Suphiye annemiz ise yapayalnız olduğunu düşündüğü anlarda AFAD'dan gelen bir telefonla yaşama tutunmuştu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattık. Biten her bina, teslim edilen her anahtar yeni umutları, yeni yaşam hikayelerini başlatıyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Deprem konutlarımızın yapımını tamamlayıp, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam edeceğiz."

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