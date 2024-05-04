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Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili soruşturma kapsamda hazırlanan bilirkişi raporuna göre, kazanın gerçekleştiği direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı, direğin birleşim yerindeki cıvataların da sıkı olmadığı tespit edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 15:18, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 15:02
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Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu, savcılığa gönderildi.

TRT Haber'in ulaştığı rapora göre, yıllık periyodik bakımları yapan Anadolu Teleferik A.Ş'nin, Danimarka devleti Akreditasyon Kurumu'na akredite kuruluşların yayımlandığı sayfada bulunmadığı tespit edildi.

Bakım yapan ve denetleyen firma aynı kişiye ait

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği saptandı. Ayrıca teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikaları olmamasına rağmen çalışmalarına izin verildiği belirtildi.

Makara ve lastik değişimi gibi işlemler kağıt üzerinde yapılmış

Kazanın gerçekleştiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı fakat savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda somut bulgular doğrultusunda ekipmanın güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığı yazıldı.

Cıvatalar sıkılmamış

Ayrıca kazadan günler öncesinde bakım yapıldığı belirtilmesine rağmen 5 numaralı direkteki cıvataların hiçbirinin sıkı olmadığı da bilirkişi raporuna yansıdı.

Tüm bunların yanı sıra kaza öncesi çevredekilerin teleferikte kıvılcım gördüğünü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine söylediği, buna rağmen teleferiğin durdurulmadığı, sadece yavaşlatıldığı da ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten savcının iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor.

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