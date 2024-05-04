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Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi

Gözler öğretmen atama takvimi için Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Atama takvimiyle birlikte branş ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar da netleşecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları için tarih verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 15:04, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 15:03
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Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürürken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Tekin, hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları için tarih verdi.

Atama takvimi öncesinde Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Tekin, şöyle devam etti:

"Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak."

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