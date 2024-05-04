Edanur'un ölümüyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

Menekşe Sahil Parkı içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturmaya ilişkin bir savcı ve üç kişilik bilirkişi heyeti, olay yerinde inceleme ve keşif işlemlerini gerçekleştirdi.

Açıklanan bilirkişi raporu doğrultusunda, 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis olmak üzere 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Olay

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine getti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirlemişti.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.