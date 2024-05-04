Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girişine astı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 17:15, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 17:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girişine astı.
İlanda, "2019 yılı Mansur Yavaş mal varlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı" ile "Nursen Yavaş mal varlığı" başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı.
Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.