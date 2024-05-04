Rehabilitasyon merkezi sevisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Ardahan'da bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7'si öğrenci 13 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 18:55, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 18:56
Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.
Özer K. yönetimindeki 75 M 0733 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır-Ardahan karayolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralandı.
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seydi Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.