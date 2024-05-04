Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 19:03, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.