Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
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Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücret zammına yönelik araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret, ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltilmişti. 2022 ve 2023 yıllarında iki kere artış yapılan asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı belirtilmişti. Peki, bu yıl ikinci asgari ücret zammı olacak mı?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 19:50, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 19:55
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Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?

Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı yeniden gündemde. Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmasına rağmen kamuoyunda "ikinci zam gelir mi?" sorusu sorulmaya başlandı. İşte, 2024 asgari ücret zammında son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan, asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." dedi.

BAKAN IŞIKHAN TBMM'DE KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Işıkhan, "İŞKUR aracılığı ile toplumsal bütünleşme sürecinde eski hükümlülere ve engellilere desteklerimizi sürdürüyoruz. Bazen hibe desteği niteliğinde de olabiliyor. Temel amacımız, eski hükümlülerin toplumla kaynaşmalarına destek vermek, çalışma hayatına katılmalarını, daha mutlu ve üretken bireyler olmalarını desteklemek. Hem engellilerimize hem de eski hükümlülerimize desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu konuda çalışmalar var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşu ile hazırlanan protokoller üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konularda belli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Işıkhan, yakın zamanda basın mensuplarını da davet edip bu konuda bir lansman gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek her çalışmayı paylaşacağız." sözlerini sarf etti.

Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." değerlendirmesinde bulundu.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.

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