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Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 56'ya, kaybolanların sayısı ise 67'ye çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 22:30, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 21:51
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Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış, can ve mal kaybının artmasına yol açtı.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 56'ya, kayıpların sayısının 67'ye çıktığı belirtildi.

Yaralanan 74 kişinin hastanelere kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Yerel basına göre sellerden 377 bin 497 kişi olumsuz etkilendi, 281 kasabada ciddi hasar oluştu.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, dün yaptığı basın açıklamasında, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların felaket bölgesinden tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtmişti.

Bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inaico Lula da Silva, hükümet olarak eyalete tam destek verdiklerini dile getirerek, "Tüm ihtiyaçların karşılanması için federal hükümet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Hasarın onarılması için yüzde 100 destek vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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