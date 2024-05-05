Disiplin affı için yasal düzenleme hazırlığı var

Kamu personelini kapsayan son disiplin affı 2006 yılında çıkarılmıştı. 04.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5525 sayılı Kanun, Yürürlük ve Yürütme dahil toplam 5 maddeden oluşuyordu.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre 18 yıl sonra yeniden bir disiplin affı düzenlemesi için çalışma var.

Hazırlanan kanun teklifine göre zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma ile FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler ile bu kapsamda disiplin cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Yine 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları da kapsamda olmayacak

Yukarıda yer verilen istisnalar dışında, kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek

31.12.2023 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılamayacak; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacak.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalmış sayılacak ve dosyalarından çıkarılacak. Diğer yandan 657 sayılı Kanunun 133. maddesi gereğince, Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenmekte, Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilmektedir.

Yasal düzenleme hazırlığının ne zaman TBMM'ye sevk edileceği henüz netleştirilmemiştir.

