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Ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 07:11, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 07:13
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Ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

M.K. idaresindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.

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