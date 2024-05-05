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LGS'ye 1 ay kala uzmanlardan tavsiye

LGS'ye bir aydan az zaman kalırken, öğrenciler kaygı problemi yaşıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 08:25, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 07:58
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LGS'ye 1 ay kala uzmanlardan tavsiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Orhan Derman sınav kaygısı ve kaygıyla başa çıkma yöntemlerini şu şekilde anlattı.

Sınav kaygısı nedir?
Kişinin sınav yüzünden kendini gergin ve stresli hissedip bildiği konularda bile gerçek performansını yansıtamaması.

Sınav kaygısının nedenleri?
Başarısızlık korkusu, beklentinin yüksekliği (kendisi, ailesi ve çevresi).

Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları?
Uygun egzersiz reçetesi (yaşa göre değişecek şekilde günlük 10-14 yaş arası 30 dakika, 14-18 yaş arası 45 dakika ile 18-24 yaş arası 60 dakika yarısı açık havada düz zeminde yürüyüş diğer yarısı ise kas egzersizleri-şınav, barfiks, ip atlama gibi). Kafein, nikotin ve uyku düzenini etkileyen yiyecek ve içeceklerden uzak durma. Sınav koşullarını iyi bilme. Sınav yerinin daha önceden gidilerek öğrenilmesi. Sınav saatinden en geç yarım saat önce sınav yerinde olma. Küçük hatırlama notları ve düzenli tekrardan vazgeçmeme. Çok çalışma yerine organize ve planlı çalışma alışkanlığını geliştirme. Ailenin ise haydi çok çalış söyleminden ziyade daha önce çalışma koşullarını iyileştirme için çaba harcaması. Her çalışma arasının molalar ile verimli hale getirilmesi. Çalışma sırasında sosyal hayattan kopmama.

Psikiyatrik destek ne zaman gerekli? Bu nedenle kliniklere çok başvuru söz konusu mu?
Ülkemizde psikiyatrik tedavi ile ilaç tedavisi çözüm olarak anlaşılıyor. Bu algı yüzünden de aileler çocuk ruh sağlığı bölümlerini son durak olarak görüyor. Esasında çocukların ve gençlerin uyum problemlerine odaklanılmalı. Davranışsal yaklaşım ile bilişsel ve motivasyonel tedaviyi uygulayan adolesan (ergen-genç) sağlığı merkezleri çok göz ardı ediliyor. Çocuk ergen sağlığı doktorları ve psikologları aile, çocuk, genç ve çevresi ile arasındaki uyum problemlerine çözüm üreterek, bu sorunları problem haline gelmeden çok rahat çözebiliyor.

BURCU ŞEN

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