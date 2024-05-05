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Cezaevinde kendini yaralayan Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken hamle

Fenomen Dilan Polat'ın tutukluluk sürecinde yeni bir gelişme yaşandı! Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatının tahliyesini talep ettiği ortaya çıktı. Talep üzerine Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık ayrıca Dilan Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 09:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 08:59
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Cezaevinde kendini yaralayan Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken hamle

"Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

POLAT'IN AVUKATI "ALETLE YARALADI" TAHLİYESİ İSTEDİ

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı talepte bulundu.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

Şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIK SAĞLIK DURUMU RAPORU KARARI VERDİ

Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önemli bir adım attı.

Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

ADLİ TIP'A SEVKİ BEKLENİYOR

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.

Bu kararın ardından Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

ARZU KAYA

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