Yılın 2. enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak

Piyasalar yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Hem veri gündemi hem de haber akışının hareketli geçmesi bekleniyor.

Yurt içinde tüm gözler, perşembe gününde olacak. Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Bu kapsamda yıl sonu enflasyon tahminlerini, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan paylaşacak. Karahan'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri de piyasaların odağında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri takvimi de oldukça hareketli...

Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları çarşamba günü açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda en fazla getiri sağlayan yatırım araçları belli olacak.

Mart ayı dış ticaret endeksleri ve sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak

Perşembe günü mart ayı dış ticaret endeksleri, cuma günü ise mart ayı sanayi üretim endeksi rakamları duyurulacak. Üretimin nabzını tutan veriler, büyüme görünümüne ışık tutacak. Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 11 virgül 5 artış kaydetmişti.

Açıklanacak bir diğer önemli veri işsizlik oranı

Bu hafta açıklanacak bir diğer önemli veri de işsizlik oranı olacak.

TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini cuma günü açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8 virgül 7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Devreye alınan politikaların etkisiyle işsizlikte düşüşün sürmesi bekleniyor.