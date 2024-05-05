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Afyonkarahisar'da evlenmek isteyen sığınmacılar 10 bin TL ödeyecek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 TL olan nikah işlem tarifesini, sığınmacılar için 25 kat zam yaparak 10 bin TL'ye çıkardıklarını ifade ederek, ayrıca sosyal tesislerde de indirime gittiklerini ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 11:32, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 11:57
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Afyonkarahisar'da evlenmek isteyen sığınmacılar 10 bin TL ödeyecek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyelerinin destekleriyle, vatandaşların günlük yaşantısına dokunan kararları kamuoyu ile paylaştı. Belediyeye ait sosyal tesislerde uygulanan fiyat tarifelerinde yüzde 35 ile yüzde 45 arasında indirime gittiklerini açıklayan Başkan Köksal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 TL olan nikah işlem tarifesini, sığınmacılar için 25 kat zam yaparak 10 bin TL'ye çıkardıklarını ifade etti.

Seçimlerden önce emekliler için söz verdiği Çınarlar Lokali'ni en kısa sürede hayata geçirerek çayı 1 TL'den, suyu ise maliyetinden satışa sunacaklarını aktaran Başkan Köksal, ekmek fiyatlarında herhangi artışa gitmeyerek 5 liradan satmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Köksal, şehir dışına yapılan cenaze nakilleri için daha önce cenaze sahiplerinden alınan kilometre başı 6 lirayı kaldırarak, bu hizmeti ücretsiz olarak sunacaklarını da dile getirdi.

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