Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılmadı. Binlerce öğretmen adayının gözü ise bu haftaya çevrildi. Yapılacak Kabine toplantısında ana gündem maddesi öğretmen atamaları olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı tarihi belli oldu.

Buna göre; Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE GÜNDEMİNDE



Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.

Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.