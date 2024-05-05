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İSG temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2024-İSG/1: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 12:50, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 12:51
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İSG temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 15 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-İSG/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

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