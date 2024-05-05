Gazze'de can kaybı 34 bin 683'e yükseldi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 212 gündür saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 683'e, yaralananların sayısının ise 78 bin 18'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail gece boyunca saldırdı

Mısır'da müzakereler devam ederken İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. İsrail gece boyunca Refah'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda iki ev ve bir tarım arazisini hedef aldı. Ayrıca, Gazze'de bulunan Nuseyrat ve Maghazi mülteci kamplarına saldırılar düzenledi. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda bir anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da 25 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskısı da sürüyor. İsrail güçleri, Tulkarem, Ramallah, Nablus, Cenin, El Halil'de gerçekleştirdiği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı.