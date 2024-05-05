Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı

6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf için bir çalışma başlattık
Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf için bir çalışma başlattık
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Casusluk da yeni yargı paketinde
Casusluk da yeni yargı paketinde
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı

Diyarbakır'da liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç'u 2 yerinden bıçaklayıp yaraladıktan sonra birlikte geldiği 3 arkadaşıyla kaçan B.A.Y. (17), yakalanıp, tutuklandı. B.A.Y.'nin arkadaşlarıyla okula gelişi ve olay sonrası kaçışı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 13:40, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 13:41
Yazdır
Okul müdürünü bıçaklayıp kaçan eski öğrenci yakalandı

Olay, 30 Nisan günü öğleden sonra Kayapınar ilçesi Ali Emiri Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce öğrenim gördüğü liseye giden B.A.Y., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür Hüseyin Oruç'ü 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasından ve bacağından yaralanan okul müdürü Hüseyin Oruç, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, B.A.Y.'yi yakaladı. B.A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A.Y.'nin 3 arkadaşıyla okula geldiği ve olay sonrası kaçtığı anlar da lisenin güvenlik kameralarına yansıdı.

'ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMALI'

Diyarbakır Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini belirterek, "30 Nisan 2024 tarihinde; önünde bulunduğumuz Ali Emiri Anadolu Lisesi'nde, Okul Müdürümüz Hüseyin Oruç okuldan atılan bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla 'dur' denilmeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Şiddet vakalarında idari ve hukuki soruşturmaların bir an önce yapılması, ilgililer hakkında yaptırımlar uygulanması ve okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında azami gayreti göstermelidir" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber