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Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 13:57, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 13:55
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Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü ilçesi Gemici köyünde yaptığı çalışmada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç öğretmen ve avukatların da bulunduğu 5 FETÖ/PDY şüphelisi ile 'hırsızlık' suçundan aranan 1 organizatörü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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