Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi
Büyükçekmece'de haftalık kiralık lüks bir villada 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşları eğlenirken iddiaya göre havuza düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesinin polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf kaldı.
Olay, 3 Mayıs günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Tepekent'te bulunan lüks
bir villada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla
birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi. Düzenlenen eğlence
sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını
kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Gencin cenazesi yapılan ilk inceleme ardından kesin ölüm nedeni
tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis evde bulunan arkadaşlarını
gözaltı alarak savcılık talimatı ile incelemeye başlattı.
İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18'den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.