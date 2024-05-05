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Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi

Büyükçekmece'de haftalık kiralık lüks bir villada 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşları eğlenirken iddiaya göre havuza düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesinin polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 14:27, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 15:08
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Olay, 3 Mayıs günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Tepekent'te bulunan lüks bir villada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi. Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü. İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gencin cenazesi yapılan ilk inceleme ardından kesin ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltı alarak savcılık talimatı ile incelemeye başlattı.
İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.
Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18'den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.

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