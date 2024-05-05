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'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı

Çatalca'da 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındı. 5 havuzlu bungalovlardan geriye ise çakıl taşları kaldı. Çatalca Kaymakamlığından, çalındığı iddia edilen bungalov evlerle ilgili, "25 Mart tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 21:44, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 21:54
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Olay, Çatalca Akalan Mahallesi'nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana geldi. Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.

İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli şahıs, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince şoke oldu. Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin hırsızlıkla ilgili incelemelerine devam ederken, ev sahipleri karşı karşıya kaldıkları durumu izah etmekte zorluk yaşıyor. 5 adet bungalovun çalışmasının ardından geriye kalan boş arazi havadan görüntülendi.

"BURAYA VİNÇLER, KAMYONLAR GETİRMİŞLER VE BU ŞEKİLDE ÇALMIŞLAR"

Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, "Burayı ben yaklaşık 1 sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"BİR SİTE İÇERİSİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMIŞ GAYET GÜZEL BİR ALANDI"

Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, "Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şok oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞINDAN "BUNGALOV EV" AÇIKLAMASI

Çatalca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde 5 adet bungalov ev ve havuzun çalındığı yönünde yapılan haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı görülmektedir. Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır" denildi.

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