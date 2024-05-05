Tavuk eti kısıtlamasına CHP'den tepki

6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf için bir çalışma başlattık
Cevdet Yılmaz: Kamuda tasarruf için bir çalışma başlattık
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
Nisanda satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg oldu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın logosunu belirledik
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Rant pazarı bitiyor! Yeni düzenlemeyle 'aracı' olmayacak
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Kurtulmuş: Hedef Özgürlükçü ve yeni bir anayasa
Casusluk da yeni yargı paketinde
Casusluk da yeni yargı paketinde
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Erdoğan, 'değişim' tartışmasına noktayı koydu
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Konkordato sahtekarları, işçiyi ve devleti soyuyorlar
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
Yemek ihalesi iddiaları: DİB'den yalanlama
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
BAYKAR çalışanlarına yaklaşık 18 maaşlık kar payı dağıttı
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Akaryakıtta yeni dönem: Artık tek fiyat olacak
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Yıldız Dağı'nda kaybolan öğretim üyesinden bir iz yok
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Teleferik kazasında devrilen direğin civataları sıkılmamış
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Tekin öğretmen atamaları için tarih verdi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Bakan Şimşek: Not görünümleri not artışlarının devamının habercisi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Erdoğan-Özel görüşmesi için tarih belirlendi
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
Memurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecek
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
İçişleri'nden tasarruf tedbiri!
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tavuk eti kısıtlamasına CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığının tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamaya; "Üreticimizin planlamaları ve yatırımları, ihracat yasağı gibi ani ve sınırlayıcı önlemlerle altüst olmaktadır. Bu durum, sektörde istikrarsızlık yaratacak ve geleceğe dair güvensizlik oluşturacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 15:15, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 15:12
Yazdır
Tavuk eti kısıtlamasına CHP'den tepki

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığının, tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamanın, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatına getirdiği sınırlamaya tepki gösterdi.

Bu kısıtlamanın, sektörü çöküşün eşiğine getireceğini iddia eden Adem, sınırlamanın, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değere sahip beyaz et ihracat sektörünün durmasına sebep olacağını savundu.

Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Sektörde söz sahibi olan firmaların, 25 yıldır edindikleri kazanımı bir çırpıda yok sayarak, faturayı sektöre kesmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu durum, üreticilerin, ihracatçıların, binlerce işçinin çalıştığı firmaların, on binlerce emekçinin, perakende sektöründe çalışanların ve en önemlisi tüketicilerin haklarının gasbedilmesi anlamına gelmektedir. Üreticimizin planlamaları ve yatırımları, ihracat yasağı gibi ani ve sınırlayıcı önlemlerle altüst olmaktadır. Bu durum, sektörde istikrarsızlık yaratacak ve geleceğe dair güvensizlik oluşturacaktır."

Beyaz et ihracatına getirilen sınırlamaların yeniden gözden geçirilmesini isteyen Adem, sektörün istikrarı ve büyümesini sağlamak için doğru politikaların uygulanması, üreticilerin ve ihracatçıların desteklenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve sektörün uluslararası rekabet gücünün korunması gerektiğini vurguladı. ???????

Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 31 Aralık'a kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber