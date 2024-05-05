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Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak

Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek. Bugün ve yarın yurdun iç kesimlerinde gece sıcaklıkları düşecek, Ankara'nın yüksek kesimleri ve bazı ilçelerinde eksi dereceler görülecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 15:18, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 15:22
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Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, gelecek haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu gece ve yarın yurdun iç kesimlerinde gece sıcaklıkların düşeceğini belirten Özdemirci, "Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceleri de göreceğiz. Önümüzdeki 2 gün vatandaşları zirai don konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların doğu bölgesinde salı günü de etkisini sürdüreceğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar da Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak." diye konuştu.

Hafta boyunca yurdun batı bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Özdemirci, "Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak." dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini bildiren Özdemirci, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, cuma gününden sonra yurdun yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceğine de dikkati çekerek, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta sonu oldukça yağışlı hava yaşayacağız." bilgisini paylaştı.

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