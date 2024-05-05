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6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak

6 yaşında evlendirilme davasında istinaf mahkemesinin cezayı az bulurak bozması nedeniyle sanıklar, yarın hakim karşısına çıkacak. 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Kadir İstekli, 20 yıl ceza alan baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 16 yıl 8 ay ceza alan Fatıma Gümüşel yeniden yargılanmaya başlanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 15:29, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 15:30
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6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada sanıklar, 6 Mayıs Pazartesi günü yeniden yargılanmaya başlanacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023'te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre H.K.G'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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