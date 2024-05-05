Batı Akdeniz'den 4 ayda 874,2 milyon dolarlık ihracat

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlik üyelerinin nisan ayı ihracat tutarının 220 milyon 686 bin dolar olduğunu belirtti.

Antalya, Burdur ve Isparta'dan ilk 4 ayda yapılan ihracatın toplam 874 milyon 167 bin dolara ulaştığını ve geçen seneki performansın hemen hemen yakalandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatı, nisanda toparlandı. Yıllık olarak bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki fark yüzde 1,2 seviyesine düştü. Nisan ihracatındaki yüzde 6'lara yaklaşan artış oranı, karşı karşıya kalınan birtakım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdi."

En fazla ihracat Çin'e

Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den nisanda en fazla ihracat yapan sektörün 65 milyon 875 bin dolarla yaş meyve sebze sektörü olduğunu belirterek, maden ve metaller sektörünün 49 milyon 704 bin dolar, ağaç, orman ürünleri sektörünün 31 milyon 510 bin dolar, kimya sektörünün 20 milyon 251 bin dolar ve makine ve aksamları sektörünün ise 7 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği kaydetti.

Nisanda en fazla ihracatın yüzde 89,14'lük artışla (30 milyon 935 bin dolar) Çin'e yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Çin'e gerçekleşen ihracatın bu denli artması bölge ihracatçısında moralleri yükseltti. Rusya'ya yüzde 19,46 gerilemeyle 15 milyon 659 bin dolar ihracat gerçekleşti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yüzde 1,09 oranında artışla 14 milyon 886 bin dolar ihracat gerçekleşti. Romanya'ya ihracatımız yüzde 8,26 oranında gerileyip, 12 milyon 479 bin dolar olurken, Almanya'ya ihracatımız da yüzde 8,43 gerilemeyle 11 milyon 384 bin dolar oldu."

Yılın ilk dört ayında yaş meyve sebze ve doğal taş ağırlıklı maden sektörlerinin toplam ihracatın yarısını gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,29 oranında gerileme ile 301 milyon 482 bin dolar, maden sektörünün ise dört aylık dönemde yüzde 21,44 oranında artışla 160 milyon 301 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.