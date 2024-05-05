Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dengesini kaybeden çocuk, 3'üncü kattan toprak zemine düştü. Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net