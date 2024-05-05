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Oğlunun gözü önünde maganda kurşunuyla öldürüldü

Adana'da oğlu Talha'yı (12) dil kursuna bıraktıktan sonra otomobiliyle evine dönerken diğer oğlu Kayra'nın (7) gözleri önünde maganda kurşunuyla ensesinden vurularak hayatını kaybeden Hayriye Derin'in (43) cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şüpheliler aranıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 15:50, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 16:46
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ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırı yapılan iş yerinin önünden otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Derin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Faillerin en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz"

Derin'in kayınbiraderi İbrahim Derin, gazetecilere, yengesinin 12 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 7 yaşındaki diğer oğluyla eve dönerken olayın gerçekleştiğini söyledi.

Saldırının, yengesinin evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta meydana geldiğini belirten Derin, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Derin, yakınlarına sabır dileyerek, "İnşallah bir daha kimsenin başına bu tür olay gelmez. Bu yönde tedbirlerin en iyi şekilde alınmasını, kimsenin karşısına böyle bir olayın çıkmamasını ümit ediyoruz. Faillerin de inşallah en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz." dedi.

- Olay

Motosikletli 2 kişi, Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti.

Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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