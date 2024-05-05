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Erbaş'tan, Balkan göçmenleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balkan göçmenleri ile ilgili söylediği sözlerin çarpıtıldığını belirterek, "Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevap, başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 16:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 16:01
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Erbaş'tan, Balkan göçmenleriyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balkan göçmenleri ile ilgili söylediği sözlerin çarpıtıldığını belirterek, "Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar, o kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençlerin Balkanlara ve Ortadoğu'ya bakışımızın neden farklı olduğu şeklindeki sorusuna verdiğim cevabın başı ve sonu kesilerek, çarpıtılıp art niyetli bir yaklaşımla medyaya servis edilmiş. Gençlere verdiğim cevapta da belirttiğim gibi Balkan göçmeni kardeşlerimiz vatanımızın saygın, şerefli evlatlarıdırlar, o kadar ki Balkanlardan farklı dönemlerde göç ettikten sonra Türkiye'nin her bölgesinde Anadolu ile kaynaşmışlar. Bir aile olmuşuz, kaynaşmışız. Ortadoğu göçleri ile tabii ki farklıdır. Örneklerden birisi de benim ailemdir. Ben Karadenizliyim, eşim Balkan kökenli. Aynı kültür ve medeniyetin evlatları olarak bir aile kurduk. Önemli olan göçler arasındaki farklılığın hiçbir zaman ırkçı eylem ve söylemlere mesnet teşkil edemeyeceği hususudur."

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