Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilen açıklamada "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.