Ankara'da taksi durağına silahla ateş eden kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta bir taksi durağına silahla ateş ettiği belirlenen şüpheli R.Y, Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çubuk'ta gözaltına alındı.

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