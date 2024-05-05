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Canlı yayında kaza sonucu hayatını kaybetmişti; CZN Burak'tan ailesine ziyareti

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, Aksaray-Ankara kara yolunda yürürken kardeşinin açtığı canlı yayında kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın (36), ailesini ziyaret etti. Özdemir, "Neşet Turan'ın gerçekten çok seveni var. Ben onu mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Onlar toplam 6 kardeşmiş. Ama rahmetli olduktan sonra 5 kardeş kalmışlar. Artık yine 6 kardeşler. Ben onların bir kardeşi sayılırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 18:11, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 18:13
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Canlı yayında kaza sonucu hayatını kaybetmişti; CZN Burak'tan ailesine ziyareti

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 2 hafta önce kardeşi ve arkadaşıyla yola çıktı. Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan, 28 Nisan saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu yayın sırasında Neşet Turan'a, kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü kaçarken, Neşet Turan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Sapmaz köyünde oturduğu belirlenen kamyonet şoförü Bayram Ç. (71) evinde gözaltına alındı. Bayram Ç., ilk ifadesinde, bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, "Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup, bakardım. Evime gidip, uyudum" dedi. Bayram Ç., jandarmadaki işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'GÜZEL BİR İZ BIRAKMIŞ'

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, kazada ölen Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. CZN Burak'ı burada çok sayıda takipçisi karşıladı. Turan'ın babası Hacı, annesi Cemile ve kardeşi Ahmet ile yakından ilgilenen Özdemir, daha sonra ocağın başına geçerek irmik helvası yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Özdemir, "Tüm sevenlerinin, ailesinin, Kayseri'nin ve herkesin başı sağ olsun. Neşet Turan'ın gerçekten çok seveni var. Ben onu mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten insanlar da, ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış. Onlar toplam 6 kardeşmiş. Ama rahmetli olduktan sonra 5 kardeş kalmışlar. Artık yine 6 kardeşler. Ben onların bir kardeşi sayılırım. 1988 doğumlu ve çok da gençmiş. Keşke böyle olmasaydı. O kaza yaşanmasaydı. Çok iyi insanlar. Ben tanıştım. Keşke daha erken tanışsaydım" dedi.

'BURADA KİMSENİN SUÇU YOK'

Sosyal medya üzerinden Neşet Turan ve kardeşi hakkında yapılan kötü yorumları eleştiren Özdemir, "Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm. Şimdi bazen arkadaşımıza kötü yorumlar yazıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın, ailemizin yerinde olmadan ne hissettiğini bilemeyiz. Sonuçta bir kardeş kaybetti. Babası, bir evlat kaybetti. Bazen kötü yorumlar yazıldığını görüyorum. İnsanlardan tek ricam, lütfen kardeşlerimize kötü yorumlar yazmayalım. Kötü niyetle yapmadılar. Kendi düşüncelerinde bir konsept oluşturdular. Bu konsepti de yapmaya çalıştılar. Keşke böyle olmasaydı. Ama burada kimsenin bir suçu yok" ifadelerini kullandı.

'YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞIMIZDA BURAK AĞABEY BİZİ BİLMİYORDU'

Kazada ölen Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan ise "Biz yürüyüşe çıktığımızda Burak ağabey bizi bilmiyordu, görmemiş. Videolardan bizi görmedi. Yani kaza olduktan sonra bizden haberi oldu. Burak ağabey bizi aradı. O şekilde iletişime geçtik. Bugün de taziye için Burak ağabey buraya geldi."

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