Ankara'da 11,7 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan operasyonda, kontrol noktasında durdurulan 2 tırda arama yapıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tırlarda bandrolsüz kıyılmış tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ANKARA (AA) - Ankara'da iki tırda yapılan aramada, 11,7 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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