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Okan Buruk'tan Mertens'in sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşılaşması öncesi Mertens'in sakatlığı hakkında, "Mertens'in ayağından sakatlığı oldu, tedavisini tamamladı. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var." diye konuştu.

Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 18:43, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 18:44
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Okan Buruk'tan Mertens'in sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Sivasspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"KADIN FUTBOL TAKIMIMIZI KUTLUYORUM"

"Bugün ilk başta kadın futbol takımımızın şampiyonluğunu kutluyorum. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyon oldular. Metin Hocayı ve futbolcularımızı kutluyorum. Su topu takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bizim hem oyuncu tercihimiz hem dizilişimiz tek maça döndük haftada."

"MERTENS TEDAVİSİNİ TAMAMLADI"

"Tam kadroyuz şükür. Son maçlarda kazanmaya devam ediyoruz ve kadroyu bozmadık.Mertens'in ayağından sakatlığı oldu, tedavisini tamamladı. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var, kulübede bekleyenler... Kulübede bekleyenler çok önemli. Bir tane 11'le başlıyoruz. İç sahada güçlüyüz."

"8 KİŞİ DEFANS YAPACAKLAR"

"Rakibimiz 5-3-2 oynayacak, 8 kişi defans yapacaklar. 2 ön oyuncusunu direkt oyunla kullanmaya çalışacaklar. Top bizdeyken kalitemizi korumamız lazım. Top rakipteyken hedef çok çabuk biçimde rakipten almak."

"Son hafta çok pozisyon verdik ama bu hafta savunma geçişlerinde daha dikkatli olmalıyız. Topun değerini bilmeliyiz. Hücumu düşünen, öne oynayan bir takımız."

"KUTLAMAYI HAYAL EDİYORUZ"

"Kendi kalitemizi ortaya koyduğumuzda bu tip savunma yapan bir rakibe karşı şutörler önemli. Kazanmamız önemli. Biletler çok önceden bitti, stadyum full. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bugün kutlamayı hayal ediyoruz."

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