Milli tenisçi Brezilya'da şampiyon oldu
25 yaşındaki milli sporcu, Milli tenisçi Ergi Kırkın, Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2024 20:02, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2024 20:03
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ergi, organizasyonun finalinde ev sahibi ülkeden Daniel Dutra da Silva'yla karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Ergi Kırkın, kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu elde etti.
25 yaşındaki milli sporcu, bu zaferle ATP challenger seviyesinde turnuva kazanan dördüncü Türk tenisçi oldu.
A BIG moment for Ergi Kirkin 💪#ATPChallenger | @kirkinergi pic.twitter.com/HyeK1KlRPvATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 5, 2024