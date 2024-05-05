Hacettepe Üniversitesi'nden üniversitedeki Ülkücü grup hakkında açıklama

Hacettepe Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından, kendilerini 'Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı (HÜT)' olarak tanımlayan bir grupla ilgili açıklama yayınlandı.

Açıklamada, HÜT'ün üniversitenin resmi öğrenci topluluğu olmadığı belirtilirken grubun dahil olduğu bazı eylemler paylaşıldı.

Üniversitenin açıklamasında söz konusu eylemler şöyle anlatıldı:

*22 Mart 2022 tarihinde izinsiz Nevruz kutlaması yapan bir grup öğrenci grubuna, bahse konu HÜT grubu tarafından müdahale edilmesi ve içlerinden bir tanesinin karşı gruptaki öğrencilere, yaklaşık uzunluğu 40 cm olan bir pala bıçakla saldırması

*28 Mart 2022 tarihinde bu grup içerisinde yer alan 5 öğrencinin bir araya gelerek başka bir öğrenciyi dövmesi

*13 Aralık 2023 tarihinde bu grup içerisinde yer alan 4 öğrencinin bir araya gelerek başka bir öğrenciyi dövmesi

*27 Şubat 2024 tarihinde gece saat 23.50'de aynı grup içerisindeki iki kişinin trafik levhaları, otobüs durakları ve bina kapılarına siyasi içerikli izinsiz afiş, pankart asması, etiket yapıştırması, güvenlik personeli tarafından söz konusu dokümanların toplanması nedeniyle yüzleri kar maskeli olarak 12 kişilik bir grup halinde bir araya gelerek güvenlik personelinin tehdit edilmesi

*30 Nisan 2024 tarihinde farklı öğrenci topluluklarının bir araya gelerek üniversite yönetiminden izin alarak organize ettikleri ABD ve İsrail zulmüne karşı yürüyüş etkinliği esnasında, etkinliği sabote etmeye yönelik tutum sergilenmesi ve bahse konu grup içerisindeki bir öğrencinin 'Kahrolsun Filistin' şeklinde yürüyüşe katılan öğrencileri provoke edecek slogan atması

*Çeşitli tarihlerde izinsiz eylem yapılması, pankart asılması ve slogan atılması

Üniversitenin tam açıklaması şöyle: