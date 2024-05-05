Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu N.K. (30) ile eşi E.A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.A., kendini kolundan bıçakladı. E.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşiyle daha önce arasında tartışma çıktığı için cezaevinde yattığını ve kimseye kendini ifade edemediğini belirten E.A., kimseye zarar vermek istemediği için kendisine zarar verdiğini söyledi.