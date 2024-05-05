Mayıs ayında bazı iller beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Dağlık alanlar ve yüksek kesimler mayıs ayında beyaza büründü.

Merkeze bağlı Taht köyüne yolcu götüren taksici Yakup Bayram, ağaçların çiçek açtığını, doğanın yeşerdiğini ifade ederek, kar dolayısıyla şaşırdıklarını dile söyledi.

Gümüşhane

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'nda gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Hafta sonunu Silve Yaylası'nda geçirmek isteyen aileler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

Ersin Özcan, hafta sonu tatili için Trabzon'dan memleketleri Gümüşhane'ye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece yağış vardı. Sabah uyandığımızda yaylanın karla kaplandığını gördük. Çok şaşırdık, bizim için büyük sürpriz oldu. Kar yağışını fırsat bildik ve kızım Zeynep ile kar topu oynadık. Kışın doyamadığımız karın keyfini aracımızla karda gezerek çıkardık."

Ordu

Ordu'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi sonrası Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na kar yağdı.

Kar yağışıyla yayla beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gece saatlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Çavuşbeyli, Hacıköy, Köklü, Akçakolay köylerinin ortak yaylası Yellüce ile Taşlıca köyünün yaylasına kar yağdı.

Bazı vatandaşlar araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Bölgede aralıklarla kar devam ediyor.

Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimleri ile yaylalarda da kar etkili oldu. Hayvanlarını yaylalara çıkaran çobanlar, alçak kesimlere inmek zorunda kaldı.