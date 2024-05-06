Erdoğan: Kamuda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tamamlandı. Beştepe'de gerçekleşen ve saat 16.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda bakanlar, kendi alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. İç ve dış politikada birçok başlık ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milli savaş uçağımız KAAN, 10 bin feete ulaşmayı başardı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diyorum.

AFRİKA KITASI İLE İLİŞKİLER

Dış politikada seçimler sebebiyle ertelediğimiz ziyaretlere ve kabullere ağırlık verdik. Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi 2005'ten itibaren tekrar yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 44'e çıkardık. Ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolardan 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı.

"İYİ NİYETLİ OLMADIĞI AÇIK"

Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek, devletimizin nüfuz alanı büyümesin demektir. Hukuku çiğneyen, genel ahlaka aykırı davranan varsa, böyle bir durumda devletin ilgili kurumları gereğini yapacaktır. Bazı beşinci kol elemanları tarafından sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın iyi niyetli olmadığı açıktır.

"DAHA KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan bu faşist çapulculara asla müsade edemeyiz. On yıllar boyunca inşa ettiğimiz Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yok. Nefret suçlarıyla bundan sonra daha kararlı adımlar atacağız.

IRAK ZİYARETİ

Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi, terörle mücadele bağlamında mühim bir adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi ilan ettik. Bağdat'taki temaslarımızın ardından geçtiğimiz Erbil'de de olumu ve samimi istişareler gerçekleştirdik.

DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belası Irak için de tehdit kaynağıdır. Bölgemizin gelişmesi, huzura kavuşması ancak terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

HAMAS'IN ATEŞKESİ KABUL ETMESİ

Hamas'ın ateşkesi açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

1 MAYIS'TA YAŞANANLAR

Siyasette yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Bundan kimsenin memnun olmadığına inanıyorum. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğu anlaşılıyor.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Amacımız 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışı sağlamaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz.

Ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren düşüşe geçecek. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. Ülkemizin risk pirimi 290 baz puan seviyesine geriledi. Politikalarımızı uyguladıkça risk primimiz daha da düşecek. Son 1 yılda ülkemize 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu.

Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık. Terörden temizlediğimiz Gabar'da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatlar gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendiren adımlar atacağız. Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Ekonomi yönetimimizi bu konuda talimatlandırdım.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak.