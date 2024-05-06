Avukatların ardından yeşil pasaport sırası uzadı: Önce gazeteciler şimdi de eczacılar

TBMM'de 2019 yılında çıkarılan 'yargı reformu' teklifiyle baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport almasının önü açıldı.

Bu kararın ardından birçok meslek grubu da yeşil pasaport hakkı için çağrıda bulunmaya başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesi için Meclis Başkanlığı'na yasa teklifi sundu.

Bir talep de geçtiğimiz hafta eczacılar için dile getirildi. Gazete Duvar'ın haberine göre; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, talebi şöyle dile getirdi:

* Hem dünya üzerindeki uygulamaları takip etmek, sektördeki gelişmelere vakıf olmak hem de yurt dışında gerçekleştirilen çalışma ve eğitimlere katılımlarda kolaylık olabilmesi için -avukatlara sağlandığı gibi- Türk Eczacılar Birliği kayıtlarında 15 yıl ve üzeri kıdemi bulunan eczacılara da yeşil pasaport hakkı tanınmalıdır. Bu durumun eczacılık müessesesinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.