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Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 07:33, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 07:25
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Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti

İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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