Kocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi öldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 08:02, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 07:44
Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Necmi Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.