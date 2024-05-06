YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
YSK, kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
Haksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
İsrail sınırdaki mahalleleri boşaltıyor
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi
Enflasyon fırsatçılarına vergi takibi
Ayakkabıda kepenkler iniyor, üretici 'can suyu' bekliyor
Ayakkabıda kepenkler iniyor, üretici 'can suyu' bekliyor
Kabine toplanıyor: Gündem öğretmen atamaları
Kabine toplanıyor: Gündem öğretmen atamaları
Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül oldu
Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül oldu
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
Kabine yarın toplanacak: Gündem öğretmen atamaları
AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
AFAD açıkladı: Van'da korkutan deprem!
Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
Tribünde havaya ateş açan polis hakkında soruşturma başlatıldı
'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı
'Havuzlu bungalovlar çalındı' iddiası: Gerçek ortaya çıktı
İlçe değişikliği için sandığa gittiler
İlçe değişikliği için sandığa gittiler
'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama
'SGK Başkanı'nın 3 koltuğu, 3 maaşı ve 3 makam aracı' iddiasına yalanlama
Kamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklama
Kamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklama
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
6 yaşındaki evlendirme davası! Yeniden yargılanacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Salıdan itibaren sıcaklıklar artacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyon tek haneye ulaşacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyon tek haneye ulaşacak
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
'Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi' paylaşımına açıklama
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Et fiyatlarını aracı ve tüccarlar artırıyor
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
Ortaokul öğrencisinden ekmeğin küflenmesini geciktiren buluş
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha gözaltında
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek

6 yaşında evlendirilme davasında istinaf mahkemesinin cezayı az bulurak bozması nedeniyle sanıklar, bugün hakim karşısına çıkacak. 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Kadir İstekli, 20 yıl ceza alan baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 16 yıl 8 ay ceza alan Fatıma Gümüşel yeniden yargılanmaya başlanacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 09:20, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 09:19
Yazdır
6 yaşında evlilik davası yeniden görülecek

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada sanıklar, bugün yeniden yargılanmaya başlanacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023'te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre H.K.G'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber