Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesini yakaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 09:44, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 09:36
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyünde 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kamudan ihraç edilen FETÖ üyelerinin, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.