Dolar 32,26 TL'ye geriledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 32,26 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 17:53, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,3440
|32,3450
|32,2600
|32,2610
|Avro
|34,8400
|34,8410
|34,7850
|34,7860
|Sterlin
|40,6980
|40,8150
|40,5950
|40,7120
|İsviçre Frangı
|35,5420
|35,7200
|35,3160
|35,4930
|ANKARA
|ABD Doları
|32,3140
|32,3940
|32,2300
|32,3100
|Avro
|34,8000
|34,8800
|34,7450
|34,8250
|Sterlin
|40,6380
|40,8480
|40,5350
|40,7450