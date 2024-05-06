Dolar 32,26 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,3440 32,3450 32,2600 32,2610 Avro 34,8400 34,8410 34,7850 34,7860 Sterlin 40,6980 40,8150 40,5950 40,7120 İsviçre Frangı 35,5420 35,7200 35,3160 35,4930 ANKARA ABD Doları 32,3140 32,3940 32,2300 32,3100 Avro 34,8000 34,8800 34,7450 34,8250 Sterlin 40,6380 40,8480 40,5350 40,7450