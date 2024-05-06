MSÜ tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 10:57, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 11:03
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 3 Nisan 2024'te başlamış olup, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.