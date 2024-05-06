Hakimiyetini kaybeden tır 5 araca çarptı: 9 yaralı
Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 11:03, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 11:05
Merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda tır, kamyon, otomobil, minibüs ve 2 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.