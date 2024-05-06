Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" dedi.