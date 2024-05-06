Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 11:23, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 12:52
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" dedi.