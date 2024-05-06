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EKPSS kura başvuruları başladı

ÖSYM, internet sitesinden EKPSS kura başvurularının başladığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 11:46, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 11:44
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EKPSS kura başvuruları başladı

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır.

Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 21 Mayıs 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 21 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.

2024-Kura'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru Merkezleri

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